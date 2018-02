Insulto sessista a consigliera Bari, perizia: 'E' stato collega M5s'

Sarebbe Francesco Colella, consigliere comunale di Bari del Movimento 5 Stelle, l'autore della scritta sessista indirizzata anonimamente alla consigliera Irma Melini, comparsa su una scheda di voto durante uno scrutinio segreto nella seduta del Consiglio comunale del 14 novembre scorso. Lo ha stabilito la consulenza grafologica disposta dalla Procura. Colella è indagato per diffamazione aggravata. Il procuratore aggiunto che coordina l'indagine, Roberto Rossi, lo interrogherà nel tardo pomeriggio.

Nei mesi scorsi tutti i 23 consiglieri comunali presenti a quella seduta del Consiglio si sono sottoposti al cosiddetto 'saggio grafico' scrivendo frasi e parole su fogli che sono state poi comparate da una esperta grafologa con la scheda incriminata.

"Confermo la mia assoluta e totale estraneità ai fatti avvenuti, comportamenti indegni che non appartengono né a me né alla mia storia personale come chiunque mi conosce potrà confermare". Francesco Colella commenta così la notizia del suo coinvolgimento nell'indagine della Procura di Bari sulla scritta sessista alla consigliera comunale Irma Melini. Sul suo profilo Facebook informa di aver "ricevuto un invito a comparire in Procura per un presunto coinvolgimento nel vergognoso insulto che è stato rivolto qualche mese fa alla collega consigliera Irma Melini".

Annuncia che valuterà "di adire le vie legali contro chiunque diffonda, attraverso qualsiasi mezzo, notizie false e pretestuose che sostengano il contrario e che vadano a ledere la mia immagine e la mia onorabilità. A tutto c'è un limite ed al momento il mio unico pensiero va alla tutela dei miei due figli". Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle conclude esprimendo "fiducia negli inquirenti e mi auguro che appurino al più presto la mia totale estraneità ai fatti avvenuti".