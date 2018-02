Insulto a consigliera Bari: indagato nega davanti a pm

(ANSA) - BARI, 01 FEB - Ha negato anche davanti al pm di essere l'autore della scritta sessista contro la consigliera comunale di Bari Irma Melini il collega del Movimento 5 Stelle Francesco Colella indagato per diffamazione aggravata.

Colella, difeso dall'avvocato Gianfranco Schirone, è stato interrogato in Procura dal procuratore aggiunto Roberto Rossi.

"Il mio assistito è sereno, si dichiara totalmente estraneo - ha detto il legale - ed è disponibile a sottoporsi a qualsiasi altra consulenza sia di parte del pubblico ministero o qualunque perizia disposta eventualmente in futuro da un giudice terzo".(ANSA).