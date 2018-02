Insulto a consigliera Bari: Decaro, se è vero chieda scusa

(ANSA) - BARI, 01 FEB - "Se dovesse confermarsi quanto si apprende in queste ore, mi auguro che il consigliere, se colpevole, chieda scusa. Chieda scusa alla consigliera offesa, ai suoi elettori, che rappresenta in Consiglio comunale, e alle istituzioni di cui fa parte". Lo dichiara in una nota il sindaco di Bari, Antonio Decaro, commentando la notizia del coinvolgimento del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Colella nell'indagine sulla scritta sessista alla collega Irma Melini.

"Al momento, per quanto mi riguarda, esiste un'attività degli inquirenti in corso - dice il sindaco - Non sono mai stato giustizialista, per cui non spetta a me emettere una sentenza.

Ho conosciuto in questi anni il consigliere Colella come una persona corretta e rispettosa delle istituzioni".

"Ciò che è accaduto è un fatto gravissimo sotto molti punti di vista ed è un'offesa che la città di Bari non meritava. Detto questo, - conclude Decaro - rispetterò le scelte che il consigliere farà sia sul piano personale sia su quello istituzionale".(ANSA).