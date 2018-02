Cultura:Sanz(Unesco),in Puglia prossimo Forum internazionale

(ANSA) - BARI, 1 FEB - Si terrà in Puglia la prossima edizione del Forum internazionale sulla cultura e lo sviluppo delle aree urbane. Lo ha annunciato Nuria Sanz dell'Unesco, promotrice del Forum, che ha partecipato all'incontro con i giornalisti tenuto a Bari dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per presentare il progetto 'Community Library', l'iniziativa con cui vengono stanziati 120 milioni di euro per finanziare più di 110 biblioteche di comunità e il restauro dei beni culturali in cui queste verranno realizzate.

Oggi sono già stati firmati i primi contratti con i Comuni che hanno presentato i progetti con cui sarà possibile "riempire di contenuti il contenitore".

"Da sempre - ha detto Nuria Sanz - proponiamo il concetto di cultura come grande patrimonio sociale diretto a promuovere l' equità sociale. Per questo L'Unesco si congratula per questa iniziativa Smart In della Regione Puglia, sottolineando la coerenza di una politica pubblica che realizza un finanziamento all'altezza dei suoi propositi. Noi abbiamo sempre sostenuto che la periferia racchiude un enorme patrimonio culturale e da sempre lavoriamo all'interno di una concezione di cultura come forma per ristabilire la volontà del territorio". "La Lettura - ha aggiunto - è alla base della convivenza pacifica. Un concetto di Biblioteca vicino e non solo introspettivo, luogo di attività collettive e progettuali, uno spazio di dialogo locale, ma locale con il mondo, sono convinta sia un'opportunità di collaborazione che può generare benefici per l' insieme della comunità internazionale".(ANSA).