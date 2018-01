Volotea, 264 mila passeggeri a Bari

(ANSA) - BARI, 31 GEN - Nel 2017 Volotea ha trasportato quasi 264 mila passeggeri da e per Bari, con un incremento del 27% rispetto al 2016 e un load factor medio dell'88% (+18 punti rispetto al 2016). "Concludiamo positivamente il 2017, con una caldissima accoglienza da parte dei viaggiatori baresi. Nei nostri piani - afferma Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea - ci auguriamo di incrementare ulteriormente il load factor in Puglia, supportando con i nostri collegamenti il tessuto economico locale. Per i prossimi 12 mesi aumenteremo l'offerta per un totale di 350 mila posti in vendita e, con l'avvio di 3 nuove rotte; ci prepariamo a celebrare il traguardo del primo milione di passeggeri trasportato a Bari, che verrà festeggiato molto presto".

Nell'anno in corso Volotea decollerà da Bari verso 18 destinazioni, 3 delle quali nuove: Kos e Rodi dal 25 giugno e Dubrovnik dal 27 giugno. Nel 2017 il vettore ha operato a Bari circa di 2.400 voli verso 15 destinazioni.