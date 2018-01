Ilva: Ministero Ambiente, convocato osservatorio, Regione non nomina rappresentante

(ANSA) - BARI, 31 GEN - "E' stata convocata per il 13 febbraio la prima riunione dell'Osservatorio Permanente per il Monitoraggio dell'Attuazione del Piano Ambientale dello stabilimento siderurgico Ilva di Taranto". Così in una nota il Ministero dell'Ambiente.

"Sono stati invitati a partecipare - si legge nel comunicato - i rappresentanti dei Ministeri dello Sviluppo economico e della Coesione territoriale e del Mezzogiorno, della Prefettura, della Provincia e del Comune di Taranto, del Comune di Statte, di ISPRA, della Struttura commissariale e di AmInvestco".

"La Regione Puglia - conclude la nota - più volte invitata a nominare un proprio rappresentante, non ha ritenuto di provvedere". (ANSA).