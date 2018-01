Ilva: Arcelor Mittal, in 2018 investirà 240 mln per ambiente

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Nel 2018 ArcelorMittal investirà in Ilva "circa 300 milioni di dollari (240 milioni di euro)" per l'ambiente, in spese per conto capitale. Lo si legge nelle slide diffuse oggi dal colosso siderurgico in occasione della presentazione dei suoi risultati.

L'acquisizione di Ilva - si legge ancora - creerà per il gruppo ArcelorMittal "sinergie per 310 milioni di euro".

L'investimento e l'acquisizione del gruppo italiano Ilva è precisato "è condizionato all'approvazione delle Autorità regolatorie".(ANSA).