Ilva: domani avvio lavori copertura parchi minerali

(ANSA) - TARANTO, 31 GEN - Partono domani, con le attività preliminari, i lavori per la copertura dei parchi minerali dell'Ilva di Taranto. I dettagli saranno illustrati domani dal gruppo friulano Cimolai, che si è aggiudicato la commessa, nel corso di una conferenza stampa all'interno dello stabilimento siderurgico. La consegna dei lavori, in base al piano industriale di Am InvestCo (cordata formata da ArcelorMittal e Marcegaglia), era prevista per il 2023 ma il governo ha chiesto di accelerare i tempi e la scadenza ora è fissata per il 2020.

L'investimento viene quindi anticipato dall'azienda in amministrazione straordinaria, che poi verrà rimborsata dall'acquirente Am InvestCo. La copertura delle colline di minerale (stoccate a cielo aperto su un'area di oltre 70 ettari) avrà una lunghezza di 700 metri, una larghezza di circa 500 metri e un'altezza di 80 metri. Per la realizzazione dell'opera saranno impiegate 33mila tonnellate di acciaio, in larga parte prodotte dallo stesso stabilimento tarantino.



Sindaco Melucci, Cimolai doveva illustrare progetto prima a noi



(ANSA) - TARANTO, 31 GEN - "Siamo contenti che nella giornata di domani l'operatore voglia presentare a selezionati interlocutori il progetto della copertura dei parchi minerali di Taranto che, al netto degli spot di alcuni, viene finalmente avviato, dopo inspiegabile ritardo, soltanto grazie alla pressione di questi mesi da parte degli enti locali. Certo, spiace rilevare che Cimolai non abbia ancora ritenuto di voler mostrare il proprio lavoro anche al Comune di Taranto". Lo afferma il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci riferendosi alla conferenza stampa convocata per domani dal gruppo friulano Cimolai, che si è aggiudicato la commessa per la copertura dei parchi minerali dell'Ilva.