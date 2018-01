Ilva: Melucci, valutiamo istanza sospensione cautelare Dpcm

(ANSA) - TARANTO, 30 GEN - "Il Comune di Taranto sta valutando di dare mandato ai propri legali di ripresentare opportuna istanza cautelare del suo ricorso innanzi al Tar di Lecce, ora arricchita nelle motivazioni. Sta, inoltre, valutando esposto alla Procura della Repubblica in relazione al diniego degli uffici del Mise circa l'accesso agli atti dell'aggiudicazione Ilva (contratto e piano industriale)". Lo annuncia il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in una nota diffusa successivamente a quella in cui ha duramente criticato la decisione del governo di respingere la bozza di accordo di programma presentata da Comune e Regione Puglia a integrazione del Dpcm del 29 settembre scorso che contiene il piano ambientale dell'Ilva. Si tratta del decreto che è stato impugnato dinanzi al Tar dai due enti locali che, per facilitare le trattative con il governo, avevano ritirato l'annessa richiesta di sospensiva. Richiesta che ora Melucci ipotizza di riproporre.(SEGUE).