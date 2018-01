Ilva: Melucci, no a stupro territorio

(ANSA) - BARI, 30 GEN - "Questa città è stata stuprata negli anni, non consentiremo l'ennesimo stupro". Così il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, intervistato su Radio 24 sul nuovo scontro con il governo che ha respinto la proposta del sindaco e del presidente della Regione Michele Emiliano. "Pazienza per il sistema paese, per l'investitore, per tutti quelli a cui tenteremo di dare una mano ricollocandoli nel sistema delle bonifiche e quant'altro, ma noi non svenderemo il nostro territorio e il nostro futuro - afferma - a dei soggetti che sono all'interno di una procedura nella quale il governo non si sta comportando da arbitro terzo. Penso che rielaboreremo la nostra istanza cautelare, arricchita adesso negli argomenti e non credo che mancheremo l'udienza del 6 marzo".

Secondo Melucci, "nel clima di leale collaborazione istituzionale sarebbe stato utile incontrarsi e limare le differenze, ma è stato mandato il testo prima ai tg nazionali da parte d'un governo in sostanza uscente, quindi con scarsa legittimazione politica".