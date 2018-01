Ilva: Bellanova conferma, 1 febbraio lavori parchi minerari

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "Il 1 febbraio partiranno i lavori per la copertura dei parchi minerari". Lo ha confermato il viceministro Teresa Bellanova, uscendo dal tavolo Ilva durante una pausa. Il tavolo è partito questa mattina con ritardo ed è ancora in corso. "La campagna elettorale non deve entrare per nulla nella vertenza Ilva - ha detto Bellanova - bisogna assumere ognuno la propria responsabilità".

Rispondendo poi al sindaco di Taranto, che ha annunciato di non partecipare domani al tavolo dell'Ilva con il viceministro De Vincenti, Bellanova ha detto: "Bisogna sapere gestire la complessità con la competenza e il controllo delle proprie reazioni". A proposito dell'accordo di programma sull'Ilva richiesto dalla Regione Puglia, Bellanova ha detto: "Il contratto di programma è possibile, ma a farlo devono essere tutte le istituzioni". (ANSA).