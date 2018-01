Piero Angela parla di nessi uomo-animali

(ANSA) - VALENZANO (BARI), 29 GEN - Nella selezione dell'Anvur, l'Agenzia che dà i voti al sistema universitario, il Dipartimento di medicina veterinaria (Dimev) di Bari è diventato d'eccellenza (2018-2022) ed eccellente è l'ospite che ha inaugurato l'anno accademico nel campus di Valenzano: Piero Angela, che ha tenuto una conferenza sul tema "Uomo e animali: una magnifica avventura".

"I documentari naturalistici hanno permesso al pubblico, e agli stessi scienziati, di conoscere meglio il comportamento animale in natura", dice Angela che ha poi parlato della grande avventura dell'evoluzione: "Oggi sulla terra troviamo solo una minima parte degli animali esistiti; è come una striscia di fotogrammi dell'evoluzione che comprende batteri, molluschi, invertebrati, pesci, rettili, uccelli, fino ai mammiferi; insomma un film dell'evoluzione nella quale a un certo punto è comparso l'uomo. Noi siamo 'parenti' con tutto ciò che esiste in natura. Siamo imparentati molto con gli animali: lo scimpanzè ha il 97% in comune coi nostri geni".