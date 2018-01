Pd: Emiliano, decisionismo Renzi delude

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Per il presidente della Regione Puglia e leader di Fronte democratico, Michele Emiliano, "era essenziale redigere le liste attraverso un sistema trasparente, e che avesse consentito ai circoli, ai segretari provinciali, alle segreterie regionali, alle direzioni regionali, di dire la loro". "Ovviamente - ha detto Emiliano all'ANSA - capisco che con questa nuova legge elettorale tutto questo era molto complicato. Però nel momento in cui il segretario, anche con un decisionismo che io non condanno, ha preso in mano totalmente la situazione, si è assunto una responsabilità enorme che ha determinato delusioni un po' ovunque". "Questo, ovviamente, all'inizio della campagna elettorale - ha rilevato Emiliano - determina grandi difficoltà che noi sui territori cerchiamo di correggere"."In questo momento - ha proseguito - come sempre accade quando si compilano le liste, c'è un gran numero di persone deluse dall'estromissione o dal non essere nel posto dove avrebbero voluto essere. Questo è assolutamente fisiologico".