FI, in Puglia Scilipoti e ex miss Molise

(ANSA) - BARI, 29 GEN - Forza Italia in Puglia ha candidato anche Domenico Scilipoti, che dovrebbe correre nel plurinominale, al quarto posto, nel collegio di Foggia.

Confermate molte delle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi: alla Camera (Foggia) nel plurinominale ci sarà l'ex Miss Molise, Anna Elsa Tartaglione. Nelle liste hanno trovato spazio gli uscenti: nell'uninominale alla Camera Rocco Palese (Casarano) e l'ex sottosegretario al Lavoro, Massimo Cassano (Bari-Bitonto), nel plurinominale come capilista Francesco Paolo Sisto (Bari) e Elvira Savino (Lecce-Francavilla Fontana).

In Fratelli d'Italia spicca Daniela Santanché che correrà nel plurinominale come capolista nel collegio Puglia 2. Con lei, al secondo posto nel listino, ci sarà l'ex sindaco di Lecce, Paolo Perrone, che ha accettato la sfida con il partito di Giorgia Meloni, lasciando l'esperienza del movimento di Raffaele Fitto.

Il coordinatore regionale di FdI, Marcello Gemmato, è presente come capolista in tutti e 4 i collegi plurinominali alla Camera.