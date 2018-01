C.sinistra, in Puglia D'Alema-Bellanova

(ANSA) - BARI, 29 GEN - In Puglia scontro nel centrosinistra nel collegio uninominale del Salento per il Senato, dove si affrontano Massimo D'Alema (LeU) e il viceministro del Pd Teresa Bellanova, candidata anche nel plurinominale in Emilia Romagna.

D'Alema si gioca tutto nella sua regione d'origine: è capolista anche nel plurinominale. A Bari l'avvocato Michele Laforgia (LeU) sfida il segretario del Pd Puglia, il renziano Marco Lacarra.

A Taranto la candidatura a capolista alla Camera per il Pd del barese Ubaldo Pagano ha scatenato polemiche e alcuni dem tarantini per protesta hanno occupato la sede del Pd nel capoluogo ionico. Pagano è uomo di Michele Emiliano, che in Puglia ha due alla Camera e uno al Senato: ci sono anche Francesco Boccia e Assuntela Messina. Al primo posto del plurinominale alla Camera, anche il parlamentare dem uscente Michele Bordo, in quota Orlando. Altro big del Pd al Senato, da capolista e in quota Renzi, è Dario Stefano. Con LeU, da capolista al Senato, si candida l'uscente Annalisa Pannarale.