(ANSA) - BARI, 29 GEN - Il direttore di un carcere, un attivista antimafia, un ispettore del lavoro, un avvocato e una giornalista spiccano, come professioni, tra le scelte del Movimento 5 Stelle nei collegi uninominali in Puglia. Dopo le liste dei collegi plurinominali, presentati lo scorso 22 gennaio, sono oggi state rese note le liste dell'uninominale presentate in Corte d'Appello a Bari nella giornata di ieri.

Al Senato nell'uninominale il Movimento sarà rappresentato (Puglia 2, Altamura) da Anna Bruna Piarulli, direttrice della casa circondariale di Trani; a Bari (Puglia 1) dallo storico attivista Gianmauro dell'Olio. Negli altri collegi senatoriali ci sono (Puglia 3, Andria) Ruggiero Quarto; (Puglia 4, Brindisi) Pasqua l'Abbate; (Puglia 5, Lecce) Iunio Valerio Romano, coordinatore aree vigilanza ordinaria Ispettorato del lavoro; (Puglia 6, Nardò) Barbara Lezzi; (Puglia 7, Taranto) Mario Turco; (Puglia 8, Foggia) Marco Pellegrini.

Alla Camera (16 seggi) i cinque stelle nell'uninominale saranno rappresentati da Paolo Lattanzio (Puglia 1, Bari Libertà - Marconi) creatore della web radio antimafia 'Kreattiva'; da Francesca Anna Ruggiero (Puglia 2, Bari - Bitonto); Francesca Galizia (Puglia 3, Molfetta); Giuseppe d'Ambrosio (Puglia 4, Andria); Angiola Nunzio (Puglia 5, Altamura); Emanuele Scagliusi (Puglia 6, Monopoli); Michele Nitti (Puglia 7, Lecce); Soave Alemanno (Puglia 8, Nardò); Nadia Aprile (Puglia 9, Casarano); Rosalba de Giorgi, giornalista (Puglia 10, Taranto); Gianpaolo Cassese (Puglia 11, Martina Franca); l'avvocato Giovanni Luca Aresta (Puglia 12, Francavilla Fontana); Anna Macina (Puglia 13, Brindisi); Carla Giuliano (Puglia 14, San Severo); Antonio Tasso (Puglia 15, Cerignola) e da Rosa Menga (Puglia 16, Foggia).

(ANSA).