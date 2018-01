Raccolti rifiuti su spiaggia a Bari

(ANSA) - BARI, 28 GEN - I volontari di Fare Verde, "per ricordare che l'inquinamento dei litorali è un problema che esiste per 12 mesi l'anno e non solo durante il periodo estivo", hanno dato vita oggi in tutta Italia alla manifestazione 'Mare d'inverno', che a Bari si è svolta sulla litoranea di Palese.

L'iniziativa, patrocinata da Comune di Bari e Ministero dell'Ambiente, ha registrato l'adesione di alcune associazioni per la tutela del territorio (Murgia Enjoy, Sass, Comitato ambiente è vita). Oltre 30 volontari hanno raccolto 30 sacchi di rifiuti dalla spiaggia.

Per il segretario provinciale di Fare Verde, Sandro Marano, "sono stati recuperati copertoni d'auto e almeno 400 bottiglie di plastica, oltre a scarpe". I sacchi di rifiuti sono stati poi smaltiti dall'Amiu. "La nostra è una visione non utilitaristica della natura - analizza Giuseppe Cazzolla, responsabile nazionale dell'iniziativa - che mettiamo in atto con una manifestazione fuori dagli schemi, andando a pulire le spiagge italiane in pieno inverno".