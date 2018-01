Idrocarburi in falda zona industriale

(ANSA) - MODUGNO (BARI), 28 GEN - Il sindaco di Modugno, Nicola Magrone, ha vietato di utilizzare l'acqua dei pozzi ricadenti in zona Asi e in Zona Industriale modugnese per l'uso domestico (per esempio, pulizia della persona) e alimentare (come la lavorazione dei prodotti alimentari) e per l'uso irriguo agroalimentare. L'ordinanza si è resa necessaria dopo la comunicazione dei risultati di una campagna di monitoraggio che hanno evidenziato una situazione di diffusa contaminazione da tetracloroetilene e da idrocarburi della falda acquifera sottostante la Zona Industriale di bari e Modugno con "zone di falda dove i valori delle concentrazioni dei contaminanti hanno superato di diversi ordini di grandezza (o di migliaia di volte) il limite della concentrazione indicato dalle leggi vigenti".

Tuttavia, per quanto sia esteso l'inquinamento delle acque di falda nella zona industriale, esso risulta comunque circoscritto e non c'è pericolo di contaminazione per l'acqua domestica.