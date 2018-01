Lanciano 4kg droga dal finestrino auto

(ANSA) - BARI, 27 GEN - Vengono inseguiti dai Carabinieri e lanciano dal finestrino dell'auto 4 kg di droga: per questa ragione i militari hanno arrestato a Triggiano un 31enne ed un 36enne. La vettura a bordo della quale si trovavano i due è stata intercettata in via Virgilio: i carabinieri hanno intimato l'alt e il conducente, il 31enne, invece di rallentare ha aumentato la velocità cambiando repentinamente direzione e percorrendo una strada contromano. Nel frattempo il passeggero cercava di disfarsi del carico, buttando sulla strada una busta di grosse dimensioni di colore nero, contenente - è stato poi scoperto - confezioni in plastica ermeticamente sigillate con dentro marijuana per un peso complessivo di 4 kg.(ANSA).