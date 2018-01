Il chitarrista Maurizio Colonna a Bari

(ANSA) - BARI, 27 GEN - Il chitarrista classico torinese Maurizio Colonna terrà a Bari domani (ad Unika (Accademia dello Spettacolo - Viale Giovanni XXIII 40)un incontro per presentare i Pop Studies for Guitar. Dopo il successo del primo volume con cd, l'artista ha pubblicato con le Edizioni Curci una seconda serie: 25 nuove composizioni originali e la special track Liverpool, omaggio ai Beatles per due chitarre. La chitarra come occasione evocativa di sonorità ed emozioni; il pop come luogo d'incontro di linguaggi ed esperienze. Su questa duplice premessa si sviluppa l'itinerario creativo di Maurizio Colonna, che con questa raccolta si propone di arricchire di contenuti e spunti il repertorio dello studente e del concertista. «La lezione degli strumentisti-compositori del passato, la magia dei grandi spazi rock, le riflessioni minimaliste e tanto altro ancora convivono naturalmente in molta creatività contemporanea», afferma Maurizio Colonna.(ANSA).