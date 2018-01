Elezioni:Di Rella (ex Pd) sostiene M5S

(ANSA) - BARI, 27 GEN - Endorsement di Pasquale Di Rella, l'ex presidente del consiglio comunale di Bari che di recente ha lasciato il Pd aderendo al Gruppo misto, in favore del Movimento 5 stelle alle prossime elezioni politiche. "Alle elezioni politiche - spiega Di Rella in una nota - voterò e inviterò a votare M5S, pur mantenendo all'interno del Consiglio Comunale di Bari una posizione distinta dai rappresentanti di tale Movimento". L'ex esponente del Pd motiva il suo appoggio riconoscendo ai cinquestelle di aver svolto con le parlamentarie almeno delle "primarie parziali" decidendo di "candidare cittadine e cittadini scelti 'dal basso' e non amiche ed amici del potente di turno" . "Il teatrino a cui sta assistendo il popolo - sottolinea Di Rella - in queste ore di 'mercato' delle candidature parlamentari, frutto di una legge ignobile voluta da centrosinistra e centrodestra, risulterà devastante per il residuo rapporto fiduciario che intercorre tra cittadini e politica".