Calcio: Entella-Foggia 1-2

(ANSA) - GENOVA, 27 GEN - Il Foggia porta a casa tre punti pesantissimi nello scontro diretto per la salvezza a Chiavari con l'Entella. La squadra pugliese torna al successo dopo due ko consecutivi vincendo 2-1. I pugliesi vanno in vantaggio al 33' del primo tempo con il tedesco Kragl che lascia partire un sinistro potentissimo da trenta metri che finisce all'incrocio dei pali. La squadra di Aglietti non riesce a reagire, i pugliesi insistono e al 56' raddoppiano con Mazzeo che segna in spaccata sugli sviluppi di un cross di Kragl.

L'Entella tenta di rimettere in piedi la partita, costruisce diversi occasioni e accorcia le distanze con La Mantia che sfrutta un errore di Camporese all'86'. Al 93', i chiavaresi non sono fortunati quando il colpo di testa ravvicinato di Pellizzer colpisce la traversa e impedisce il pareggio. (ANSA).