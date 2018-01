Avevano droga e manuale spaccio, arresti

(ANSA) - BARI, 27 GEN - Avevano droga in casa e un vero e proprio manuale dello spaccio: per questa ragione i carabinieri di Monopoli hanno arrestato due fratelli gemelli 24enni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, che da giorni monitoravano un appartamento del centro storico di Monopoli dal quale era stato notato un insolito andirivieni di ragazzi, ieri pomeriggio hanno deciso di intervenire, procedendo ad un controllo dell'abitazione, all'interno della quale si trovavano i due fratelli, incensurati, di professione cuoco e pizzaiolo, intenti a confezionare dosi di hashish. I Cc hanno trovato circa 50 grammi di sostanza stupefacente, in parte già pronta per essere spacciata, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. I militari hanno anche trovato un vero e proprio manuale dello spacciatore: un quaderno contenente istruzioni sul confezionamento delle dosi, con indicazione sui prezzi di vendita e anche sulle modalità con cui effettuare le singole contrattazioni.