Anno giudiziario: Bari; 'avvocati pagati meno di dogsitter'

(ANSA) - BARI, 27 GEN - A Bari gli avvocati sono pagati a volte "circa 6 euro all'ora, meno di quanto nella nostra città si riconosce a collaboratori domestici e dogsitter". Lo ha detto Giovanni Stefanì, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. "Nel distretto barese - ha detto Stefanì - la situazione è mortificante su tutti i fronti: dagli organici della magistratura e del personale di cancelleria allo stato in cui versano i tribunali, dai tempi dei processi agli onorari legali.

Su questo punto va evidenziato, purtroppo, che nel foro barese non manchino casi in cui, soprattutto per giudizi con patrocinio a spese dello Stato, siano state riconosciute liquidazioni di spese legali per il lavoro svolto mortificanti". (ANSA).