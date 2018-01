Anno giudiziario: Bari; Anm,contro mafia no bacchetta magica

(ANSA) - BARI, 27 GEN - "Ci si preoccupa della crescente efferatezza della criminalità organizzata, si giunge a Bari e a Foggia preannunciando interventi e poi si affida tutto al potere della bacchetta magica della locale magistratura, senza aiuti o contributi". È uno stralcio dell'intervento di Lorenzo Gadaleta, presidente della Giunta distrettuale dell'Anm di Bari, all'inaugurazione dell'anno giudiziario.

"Si introducono riforme e si creano nuove sezioni specializzate, - dice Gadaleta - ma si affidano questi cambiamenti ai magistrati a risorse invariate, confidando evidentemente in ulteriori sacrifici, oggettivamente impossibili". "Nel distretto di Bari - continua il presidente - i magistrati non possono più sostenere questi carichi di lavoro, per giunta in condizioni materiali indegne. La sfiducia è il germe più pericoloso, un germe che può contaminare gravemente un ambiente". Per Gadaleta "ci si deve chiedere come le risorse economiche distratte, senza argini, verso lidi di corruzione o più banalmente sprecate per una insana amministrazione, possano essere orientate per il futuro nella giusta direzione, per rimettere in piedi ciò che è già parzialmente crollato".

"Abbiamo bisogno di un significativo potenziamento dell'intera rete distrettuale giudiziaria - conclude il presidente dei togati baresi - e chiediamo un forte impegno delle amministrazioni pubbliche per la sicurezza dei magistrati e per la manutenzione dell'esistente in attesa della realizzazione del nuovo polo edilizio giudiziario". (ANSA).