Rettore, investire in ricerca eccellenza

(ANSA) - BARI, 26 GEN - "Il miglior investimento possibile oggi" è "la ricerca scientifica di eccellenza". Lo ha detto il rettore del Politecnico di Bari, Eugenio Di Sciascio, nella cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico. Per il rettore "se davvero si vuole investire sul futuro, si punti sulle università e sulla conoscenza. Si diano risposte adeguate, quindi: quelle umane innanzitutto e quelle strutturali".

Di Sciascio ha evidenziato che "il sistema universitario italiano, nonostante il sotto-finanziamento, è un sistema efficiente, più di molti altri. Siamo ottavi al mondo per produzione scientifica e terzi per produttività. Paghiamo però scelte, in controtendenza con la maggior parte dei paesi sviluppati, di taglio di risorse durante gli ultimi anni, tagli peraltro non uniformemente distribuiti a livello di Paese".

Mentre era in corso la cerimonia, all'esterno dell'aula magna hanno protestato gli studenti che chiedono il dimezzamento delle tasse universitarie.