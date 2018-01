Regeni, striscione giallo anche a Lecce

(ANSA) - LECCE, 25 GEN - In occasione del secondo anniversario dal giorno del rapimento di Giulio Regeni è stato esposto a Palazzo Carafa, dalla finestra della stanza del sindaco di Lecce Carlo Salvemini, lo striscione giallo "Verità per Giulio Regeni". L'iniziativa è tesa a manifestare l'adesione del Comune di Lecce alla campagna di Amnesty International per chiedere verità e giustizia sul caso del giovane ricercatore italiano assassinato in Egitto nel gennaio del 2016.

"Riteniamo importante unirci al coro di Enti locali, Università e luoghi di cultura sui quali campeggia lo striscione giallo della campagna per chiedere verità e giustizia per il nostro connazionale assassinato in Egitto - dichiara il sindaco Salvemini - Il crimine di cui è stato vittima Giulio Regeni non ci lascia indifferenti come singoli e come comunità, per questo chiediamo con forza che si faccia luce sull'uccisione di questo giovane e talentuoso ricercatore italiano". .