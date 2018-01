Giustizia: Emiliano,bene Orlando su nuovo Palagiustizia Bari

(ANSA) - BARI, 25 GEN - "La Regione Puglia esprime il proprio compiacimento per la scelta del ministro Orlando di finanziare esclusivamente con fondi pubblici il nuovo Palazzo di Giustizia di Bari, e di utilizzare per l'edificazione aree già di proprietà pubblica sottraendole alla possibile speculazione". Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Mi congratulo - prosegue - con il sindaco di Bari, Antonio Decaro, per avere dato seguito alla storica battaglia del Comune di Bari contro la cosiddetta Cittadella della giustizia, per non privatizzare le strutture giudiziarie baresi impattando negativamente sul bilancio della amministrazione comunale". "La Regione Puglia, consapevole del legittimo rammarico dei movimenti civici che avrebbero desiderato il permanere degli uffici giudiziari nel quartiere Libertà - conclude Emiliano - rimane a disposizione del Comune di Bari per contribuire a destinare le aree e gli edifici che avrebbero potuto ospitare gli immobili giudiziari ad altre analoghe finalità direzionali e pubbliche".(ANSA).