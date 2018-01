Sciatore muore su pista Folgarida

(ANSA) - TRENTO, 23 GEN - Uno sciatore, Fabrizio Aspromonte, di 32 anni, docente di una scuola superiore, originario di Tricase (Lecce), è morto questo pomeriggio in seguito ad una caduta mentre stava effettuando una discesa lungo una pista di Folgarida, nel Trentino occidentale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della pattuglia sciistica e l'elicottero di Trentino Emergenza, ma i soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del turista in seguito ai gravi traumi riportati nella caduta. Il giovane era uno sciatore esperto e anche quest'anno aveva prenotato da tempo la sua settimana bianca con gli amici a Folgarida.