Ilva:stop parchi minerali nei Wind days

(ANSA) - TARANTO, 24 GEN - Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha disposto con ordinanza urgente "in capo all'Ilva in Amministrazione straordinaria, durante i giorni classificati come Wind days, nelle ore in cui il vento proveniente da nord ovest supera i 7 m al secondo, il divieto di ripresa/messa a parco di materiale dei parchi minerali, il fermo marcia dei nastri trasportatori non chiusi connessi e la pulizia straordinaria della viabilità interna dello stabilimento e delle strade e marciapiedi del quartiere Tamburi con effetto immediato". Il sindaco ha anche disposto "l'apertura delle scuole con orario ridotto durante i Wind days sulla scorta del contributo tecnico di Arpa Puglia e Asl Taranto. Sempre ad Arpa Puglia viene chiesto il continuo monitoraggio dell'aria interna delle scuole, in attesa che si implementi il modello di allerta su base oraria". Dal 24 ottobre scorso, nei giorni in cui il vento riversa sul rione Tamburi le polveri dei parchi minerali dell'Ilva, un'ordinanza dispone la chiusura delle scuole.