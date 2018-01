'Regione Puglia' valuti danno sanitario

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Tocca alla Regione valutare il danno sanitario e il monitoraggio fuori dallo stabilimento dell'Ilva".

Lo afferma il ministero dell'Ambiente in una nota. "La redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario dell'Ilva di Taranto è di esclusiva competenza degli Uffici della Regione Puglia, che - rileva il ministero - già dispongono di tutti i dati di monitoraggio della qualità dell'aria, tra cui quelli dell'Ispra riferiti all'interno dello stabilimento.

Spetta agli stessi Uffici regionali - prosegue la nota - in via esclusiva il posizionamento della rete di monitoraggio della qualità dell'aria al di fuori dei confini degli stabilimenti soggetti ad Aia nazionale, come l'Ilva, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 155 del 2010".