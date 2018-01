A Bari 'Robocop', il vigile digitale

(ANSA) - BARI, 23 GEN - Parte domani a Bari il nuovo sistema informatizzato delle attività di Polizia locale che avranno in dotazione 400 dispositivi mobili multifunzione (palmari, tablet, smartphone, mobile pos) corredati o integrati con stampante termica, penne ottiche e strumenti di lettura digitali. Lo rende noto un comunicato del Comune di Bari. Saranno così in grado di effettuare una serie di servizi quali l'acquisizione e verbalizzazione delle violazioni al Codice della strada; l'acquisizione l'accertamento delle violazioni amministrative da cui deriva la redazione di verbali, procedimenti e rilevazioni, ad esempio in caso di incidenti stradali e rilievi fotografici; il pagamento immediato delle sanzioni tramite pos. E ancora: la verifica di permessi/tag/badge; la trasmissione e archiviazione digitale dei dati acquisiti.