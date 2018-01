L'Acquedotto aumenta pressione acqua

Le attività di Acquedotto Pugliese, avviate a partire dal luglio scorso, consentono oggi di immettere in rete oltre 25mila metri cubi di acqua in più al giorno grazie all'incremento di utilizzo dell'acqua di falda: ciò permette di aumentare leggermente la pressione idrica. Le misure per contrastare la forte siccità dell'anno appena trascorso, il meno piovoso degli ultimi 200 anni, hanno determinato da un lato il risparmio di circa 3,5 milioni di metri cubi di risorsa nell'ultimo trimestre del 2017, dall'altro un aumento della capacità di produzione, grazie all'utilizzo di fonti integrative come quelle dei pozzi.

"Il risultato - spiega Aqp - è anche frutto di una attenta politica di ottimizzazione della gestione, avviata da Aqp negli ultimi anni: l'implementazione di un sistema di telecontrollo delle portate e dei volumi in rete, l'adozione di modelli matematici avanzati di gestione, la distrettualizzazione delle reti e l'introduzione di un sistema diffuso di regolazione automatica di controllo della pressione".