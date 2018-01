Uomo investito da treno nel Foggiano

(ANSA) - BARI, 21 GEN - La linea ferroviaria Bari-Foggia è rimasta interrotta per un'ora per poi riprendere su un solo binario prima di tornare lentamente alla normalità per il ritrovamento lungo i binari nel tratto Ortanova e Incoronata nel foggiano del corpo di un giovane non ancora identificato.

Secondo la prima ricostruzione fatta dalla polizia ferroviaria, il giovane potrebbe essere stato investito da un treno la notte scorsa e il corpo è rimasto lungo i binari fino a che non è stato avvistato da uno dei convogli in transito in mattinata. Dopo il blocco totale del traffico ferroviario alle 13.20 per consentire i rilievi e la rimozione del cadavere, la circolazione è ripresa a senso unico alternato e dalle 16.20 sta lentamente ritornando alla normalità. I convogli in transito hanno accumulato ritardi fino a 140 minuti mentre due regionali sono stati sostituiti con bus.