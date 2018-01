Ilva:domani altri wind day,scuole chiuse

(ANSA) - TARANTO, 21 GEN - Per l'undicesima volta dall'inizio dell'anno scolastico le scuole del rione Tamburi di Taranto domani resteranno chiuse perchè è in previsione, come segnalato dal sito di Arpa Puglia, un nuovo Wind day, giorno di forte vento proveniente da nord ovest (area industriale) che trascina le polveri dei parchi minerali dell'Ilva e comporta pericoli per la salute della popolazione. Gli istituti scolastici restano chiusi per ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci. Per lo stesso motivo non c'è stata attività nelle scuole del quartiere Tamburi anche il 17 e il 18 gennaio scorsi. Comune e Asl stanno comunque lavorando ad una modifica dell'ordinanza per consentire lo svolgimento delle lezioni con un orario ridotto durante il quale le aule resteranno con le finestre chiuse per evitare l'ingresso delle polveri. Secondo quanto comunicato nei giorni scorsi dal ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti i lavori preliminari di copertura dei parchi minerali inizieranno il prossimo mese.