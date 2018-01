Ilva: Mise rinvia a fine mese incontri tecnici con sindacati

(ANSA) - TARANTO, 21 GEN - Il Ministero dello Sviluppo economico ha comunicato ieri con una nota ufficiale a firma del responsabile dell'Unità Gestione Crisi Industriali, Giampietro Castano, il rinvio degli incontri tecnici per l'Ilva di Taranto previsti per il 23 e 24 gennaio, ora riprogrammati per il 29 e 30 gennaio. Lo si apprende da fonti sindacali. Un ulteriore tavolo è previsto per il giorno dopo, 31 gennaio, e dovrebbe essere specifico per Genova e Novi Ligure (era programmato per il 30). Nella nota si parla di accoglimento di "una richiesta motivata dall'Azienda". La comunicazione è indirizzata al Ministero del Lavoro, all'acquirente Am ImvestCo Italy, ai commissari dell'Ilva in Amministrazione straordinaria e alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali Fim, Fiom, Uilm, Ugl Metalmeccanici, Usb, Federmanager, Cgil, Cisl, Uil e Ugl.(ANSA).