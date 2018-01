Mafia: Scu,sequestro beni 800 mila euro

(ANSA) - BRINDISI, 20 GEN - Beni per un valore di 800 mila euro sono stati sequestrati dai carabinieri a Brindisi e a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) su richiesta della Dda di Lecce. Si tratta di un un Centro vendita di pneumatici, un capannone industriale, un autocarro e un'autovettura di grossa cilindrata, che sarebbero riconducibili, secondo gli investigatori, a Ottavio Fornaro, di San Marzano di San Giuseppe, già condannato per associazione mafiosa e ritenuto appartenente al clan Scu 'Soloperto' della stessa zona.

Nell'aprile del 2016 fu eseguito un altro decreto di sequestro, per un valore stimato di 100mila euro, che interessava beni mobili e immobili intestati a terze persone. Il secondo provvedimento, a quanto si apprende, scaturisce dalla stessa indagine e va a completamento di quello precedente.