Tanti colori in Ospedale pediatrico Bari

(ANSA) - BARI, 19 GEN - Navi che solcano le onde, delfini e pesci che popolano il mare, stelle splendenti in un cielo sereno. Cambia così il volto del reparto di Risonanza Magnetica dell'Ospedale Pediatrico "Giovanni XXIII" di Bari, dove colori e disegni hanno ricoperto pareti e macchinari per creare un ambiente più confortevole e a misura di bambino. È il risultato del progetto originale, "Coloriamo la gioia", voluto dal Rotary Club Bari Sud, e interamente finanziato da Masmec, azienda barese di automazione. Il lavoro è stato eseguito dal designer Sally Galotti. L'iniziativa è la prima volta che viene realizzata al Sud ed è la prima in tutta Italia ad avere anche una valenza scientifica. La percezione dei nuovi ambienti infatti sarà oggetto di studio e i risultati saranno consegnati alla Commissione sanità del Governo italiano, affinché la ricerca sia applicata a livello nazionale.