Musica: i Maneskin a Bari

(ANSA) - BARI, 19 GEN - Il gruppo musicale dei Maneskin, rivelazione edizione 2017 di X Factor, sarà domani a Bari dove, nella Libreria Feltrinelli, alle 15.00 è previsto il firmacopie dell'album. La polizia municipale ha predisposto una serie di limitazioni alla circolazione nella zona. In particolare, dalle 13 e fino al termine delle esigenze di ordine pubblico tra via Dante e via Principe Amedeo è previsto il divieto di transito e di sosta.(ANSA).