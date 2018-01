Blitz a Bitonto dopo uccisione anziana

(ANSA) - BITONTO (BARI), 19 GEN - Un centinaio tra poliziotti e carabinieri sta compiendo controlli dall'alba a Bitonto (Bari) dove il 30 dicembre scorso fu uccisa per errore, durante un agguato compiuto con colpi di pistola per strada, l'84enne Rosa Anna Tarantino. Controlli e perquisizioni riguardano tutti i luoghi dello spaccio di droga, in particolare la zona 167. Vi sono blocchi stradali in entrata e in uscita dalla cittadina alle porte di Bari, l'utilizzo di un elicottero e di unità cinofile.

Nell'agguato in cui fu uccisa l'anziana rimase ferito il vero bersaglio dei sicari, il pregiudicato ventenne, Giuseppe Casadibari, ora divenuto collaboratore di giustizia.