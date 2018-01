9,3 mln per nuovi sottopassi stazione

(ANSA) - BARI, 19 GEN - Dal 22 gennaio GrandiStazioni comincerà i lavori per complessivi 9,3 milioni che prevedono anche l'ampliamento e il prolungamento del 'sottopasso giallo' della stazione di Bari che migliorerà l'interscambio con la vicina stazione di Ferrotramviaria, già connessa alle Fal. Il sottopassaggio giallo resterà chiuso per tutta la durata dei lavori, fino al primo semestre 2019. Si potranno utilizzare i sottopassaggi rosso e verde. L'attuale sottopasso giallo sarà demolito. Al suo posto sarà realizzato un nuovo sottopasso di larghezza doppia, dotato di scale mobili e di ascensori. Sarà anche realizzato un nuovo edificio lato via Capruzzi, in corrispondenza dell'innesto dei tre sottopassi. Il nuovo fabbricato, si quattro livelli, si svilupperà per circa 140 metri in corrispondenza dell'attuale edificio delle Fse (che verrà demolito) e ospiterà biglietteria, sala d'aspetto, locali commerciali e uffici FS. Con l'apertura del nuovo sottopasso giallo sarà avviata la riqualificazione dei sottopassi rosso e verde.