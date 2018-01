Otranto, oltre 100 foto Oliviero Toscani

(ANSA) - BARI , 18 GEN - La potenza creativa e la carriera di Oliviero Toscani, attraverso le sue immagini più note che hanno fatto discutere il mondo su temi come il razzismo, la pena di morte, l'AIDS e la guerra, saranno in scena dal prossimo 20 gennaio nel Castello di Otranto. Saranno esposte - su iniziativa di Theutra e Comune di Otranto - oltre 100 fotografie del fotografo che il 20 gennaio, alle 18.30, sarà presente alla inaugurazione dell'evento. L'artista terrà un talk moderato dalla giornalista Paola Moscardino, con i saluti di Pierpaolo Cariddi, sindaco di Otranto e Loredana Capone, assessore all'industria turistica e culturale della Regione Puglia. La mostra è curata da Nicolas Ballario e coordinata da Lorenzo Madaro. Tra i lavori in mostra il celebre Bacio tra prete e suora del 1991, i Tre Cuori White/Black/Yellow del 1996, No-Anorexia del 2007 e tantissimi altri. In mostra anche i lavori realizzati per il mondo della moda.(ANSA).