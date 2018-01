Pallavolo: final four C.Italia maschile

(ANSA) - BARI, 17 GEN - È stata presentata questa mattina, a Palazzo di Città, la sessione finale della 40/a edizione della Coppa Italia Serie A di pallavolo maschile, che si svolgerà nel PalaFlorio di Bari (si va verso il tutto esaurito) il 27 e 28 gennaio prossimi. La manifestazione, che ha come title sponsor Del Monte, prevede la partecipazione di sei squadre: quattro per la finale di SuperLega (Cucine Lube Civitanova e Azimut Modena impegnate nella prima semifinale di sabato e Diatec Trentino e Sir Safety Conad Perugia nella seconda) e due per la finale di Serie A2 (Ceramica Scarabeo GCF Roma e Caloni Agnelli Bergamo). All'incontro con la stampa sono intervenuti l'assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli, l'ad della Lega pallavolo Serie A Massimo Righi, il vicepresidente Fipav Giuseppe Manfredi e il presidente Fipav Puglia Paolo Indiveri.