Mattarella a Castellana per 80/o grotte

(ANSA) - CASTELLANA GROTTE (BARI), 16 GEN - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà in Puglia il 23 gennaio prossimo per partecipare a Castellana alla cerimonia per gli 80 anni della scoperta delle Grotte. Lo rende noto un comunicato del Comune nel quale è precisato che il programma della visita sarà reso noto nei prossimi giorni.