Adescavano per rapine con annunci hot

(ANSA) - BARI, 16 GEN - Individuavano le vittime attraverso siti di incontri sessuali o di vendite on line e quando il cliente arrivava lo aggredivano per rapinarlo e in un caso lo hanno anche ferito a coltellate riducendolo in gravi condizioni.

Con l'accusa di tentato omicidio, rapina pluriaggravata continuata, tre persone sono state arrestate da polizia e carabinieri a Cassano delle Murge in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare. In carcere sono finiti Gaetano Fraddosio, barese di 25 anni con precedenti penali, e la sua compagna, Luana De Girolamo, 22enne. Ai domiciliari è invece la sorella di Fraddosio, Margherita, di 30 anni, anche lei con precedenti.

Secondo l'accusa, avrebbero compiuto diverse rapine a Bari e provincia con le stesse modalità. Le donne, una volta fissato l'appuntamento in luoghi appartati, venivano raggiunte da Fraddosio che armato di un coltello, aggrediva le vittime e le rapinava. Sono stati bloccati grazie ad un poliziotto che si è finto cliente.