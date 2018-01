Consiglio Puglia:Stea va in FI,polemiche

(ANSA) - BARI, 14 GEN - Si complica il passaggio di Gianni Stea nel gruppo di Forza Italia in consiglio regionale.

All'annuncio del consigliere attualmente di 'Alternativa popolare-Lista Schittulli' segue oggi la replica del capogruppo forzista Nino Marmo, che in una nota specifica di "non aver dato assenso all'adesione". "È alquanto singolare che qualcuno, con una forzatura degna di miglior causa, possa decidere - sottolinea Marmo - che qualcun altro entri nel gruppo consiliare di Forza Italia alla Regione Puglia. Ho già comunicato al presidente del consiglio regionale di non aver dato l'assenso", necessario per regolamento regionale. Marmo si mostra critico anche sulla conferenza stampa annunciata da Stea per domani. Poco dopo la replica del coordinatore regionale di FI, Luigi Vitali: "La conferenza stampa riguarderà l'ingresso del consigliere regionale Gianni Stea nel nostro partito e non anche la sua adesione al gruppo consiliare di FI. Quest'ultima resta subordinata all'assenso del presidente dello stesso gruppo".