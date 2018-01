Stadio, Bari Fc chiede incontro a Comune

(ANSA) - BARI, 13 GEN - La società di calcio del Bari Football club ha chiesto ufficialmente all'amministrazione comunale un incontro per discutere uno studio di fattibilità preliminare riguardante il progetto per "la costruzione, gestione e valorizzazione, in condizioni di equilibrio economico finanziario, del nuovo stadio di Bari". Lo rende noto il Comune di Bari. Nell'istanza di audizione, alla quale sono stati allegati alcuni elaborati e firmata dal presidente del Bari Fc, Cosmo Antonio Giancaspro, si chiede inoltre che "tenuto conto della complessità e della rilevanza pubblica del progetto", all'incontro partecipino anche "altre pubbliche amministrazioni che dovranno essere coinvolte in sede di valutazione del pubblico interesse del progetto, al fine di avviare un confronto sugli elaborati presentati". Questo confronto preliminare dovrebbe consentire di sottoporre all'amministrazione comunale, nel giro di alcune settimane, uno studio di fattibilità completo del progetto.