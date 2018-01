Basket carrozzina, HBari torna in campo

(ANSA) - BARI, 13 GEN - Domani, domenica 14 gennaio, riparte il campionato di serie B di basket in carrozzina e la compagine barese affronta al Pala Laforgia del quartiere San Paolo, palla a due ore 11,00, la squadra siciliana del Ragusa. La gara - si sottolinea in un comunicato - "si prefigura come un valido test match di allenamento in previsione della prossima, impegnativa trasferta a Reggio Calabria, ma per la squadra barese è importante dimostrare il proprio valore tecnico e tattico per risalire in classifica dopo un avvio non proprio positivo".

La squadra del Ragusa partecipa per la prima volta al campionato di Serie B di basket. Con il rientro del forte pivot Micunco dal lungo infortunio subito nella prima di campionato contro il Palermo, i coaches Altieri e Cassano "avranno a disposizione la miglior formazione per dimostrare che le sconfitte subite sono state solo episodiche e non dovute a carenze di gioco o di preparazione".