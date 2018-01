Cinema: al via 19/a edizione Sudestival

(ANSA) - BARI, 12 GEN - Sarà l'attore e regista Sergio Rubini a inaugurare la diciannovesima edizione del Sudestival, il 27 gennaio nella sala del Cinema "Vittoria" di Monopoli. Per l'occasione verrà proiettato il suo primo film, La stazione, a cui seguirà l'incontro con il pubblico presente.

"Il festival lungo un inverno" si terrà nelle date successive nel Cinema Vittoria, nella Sala Eventi della rinata Biblioteca Rendella e nel Teatro Radar di Monopoli, con alcune proiezioni nel cinema Norba di Conversano, fino al 17 marzo 2018.

La storica manifestazione di cinema italiano d'autore è organizzata dall'Associazione Sguardi per la direzione artistica di Michele Suma. Il festival, come di consueto, ospiterà opere prime e anteprime, percorrerà le complesse e apprezzate dinamiche della cinematografia italiana, raccontando i testimoni di un cinema resistente e audace, intercettando una pluralità di generi e un'ampiezza di contenuti oltre a una frastagliata geografia ambientale e una spiccata vocazione narrativa.