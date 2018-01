Sette rapine in 15 giorni, due arresti

(ANSA) - ALTAMURA (BARI), 11 GEN - Erano stati già arrestati nel dicembre scorso, colti in flagrante dopo aver messo a segno una rapina in farmacia e mentre avevano ancora con sé il denaro sottratto e una pistola. Ora dalle indagini è emerso che i due protagonisti della vicenda, di 20 e 27 anni, entrambi di Altamura, tra il 6 dicembre e il 22 dicembre scorsi avrebbero messo a segno altre sei rapine sempre ai danni di farmacie nei territori di Altamura e di Gravina in Puglia. Il gip del tribunale di Bari, accogliendo la richiesta del pm Larissa Catella, che ha coordinato le indagini, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i due giovani altamurani, che sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Bari dai carabinieri della Compagnia di Altamura. Nel corso di alcune perquisizioni i carabinieri hanno trovato anche gli abiti e le scarpe utilizzate dai due malfattori, evidenziate e rilevate dalle immagini registrate nelle varie farmacie in cui erano stati messi a segno i 'colpi'.